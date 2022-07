Myślenice. W tym tygodniu będzie okazja do sprawdzenia czy w piersiach nie mamy guzków

Mammobus będzie czekał na kobiety w najbliższy czwartek i piątek 28 i 29 lipca 2022 roku przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2a.

Badania będą wykonywane w godz. 10-17.

Akcję profilaktyczną przeprowadzi Centrum Medyczne Maszachaba w Krakowie dla wszystkich chętnych pań w wieku 50-69 lat, bez względu na miejsce zamieszkania.

Jednak są pewne ograniczenia, bo akcja profilaktyczna obejmuje kobiety, które nie były leczone z powodu raka piersi, nie miały wykonanej mammografii w ostatnich 24 miesiącach, są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Organizatorzy zachęcają do badań panie, które do tej pory nie miały wykonane mammografii.