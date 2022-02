Myślenice. Włamywali się do kościołów. Okradali skarbony. W końcu zostali złapani za sprawą monitoringu miejskiego

Wpadka złodziei kościelnych miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Myślenicach. Wówczas proboszcz tutejszego kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu zgłosił, że w kościele włamano się do skarbony na datki.

Przypuszczał, że straty mogą wynosić kilkaset złotych. Sprawą zajęli się myśleniccy kryminalni. Znalezienie sprawców stało się faktem już po dwóch dniach. Pomocna była identyfikacja samochodu jakim poruszali się przestępcy dzięki nagraniom monitoringu kościelnego oraz pracy operatora kamer miejskich - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Okazało się, że włamywacze to para z gminy Raba Wyżna. 27-latek i jego 21-letnia partnerka przyznali się nie tylko do tego włamania, ale i podobnej kradzieży, której dopuścili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Krakowie oraz w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Śledczy dowiedzieli się, że para miała w planie również kolejne włamania do kościelnych skarbon.

To 27-latek wymyślił, że zajmie się tego typu przestępczością, gdy już wcześniej odsiadywał wyrok w zakładzie karnym i to jak się okazało za podobne przewinienia.