Myślenice. Wydział Komunikacji będzie nieczynny przez trzy dni z powodu przeprowadzki Katarzyna Hołuj

Od środku (2 lutego) do piątku (4 lutego) włącznie Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie nieczynny. Ma to związek z przeprowadzką do nowego biurowca powiatu przy ul. Drogowców 2a (na zdj.). Powiat podał numer telefonu, pod który można dzwonić do wydziału w sprawach awaryjnych (739-202-902).