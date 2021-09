Myślenice. Wyjątkowe muzeum pozwalające odbyć podróż w czasie do lat 1918-1925 [ZDJĘCIA]

30-minutowy fragment filmu fabularnego „Wiktoria 1920” ogląda się w specjalnych goglach (jego pokazy realizuje się tylko dla zwiedzających Muzeum indywidualnie, nie w grupach). One oraz użyta technologia VR pozwalają widzowi niejako przenieść się do środka akcji i widzieć ją dookoła siebie.

Są tu jeszcze m.in. hologramy odznak Legionów Polskich oraz rzeczywistych rozmiarów hologram postaci marszałka Józefa Piłsudskiego z jego głosem (wywiad nagrany w 1924 roku dla Polskiego Radia).

Jeden z ekranów przybliża postaci lokalnych bohaterów Niepodległej. Małopolanie mają okazję oglądać i czytać o tych, którzy działali na terenie Małopolski.

Zwiedzanie można zakończyć, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.

Muzeum zaparkowało na Placu Kilińskiego w Myślenicach (obok schodów prowadzących do kościoła parafialnego pw. NNMP).

W środę będzie czynne do godz. 18, a w czwartek od 10 do 16. Potem Muzeum pojedzie do Skarżyska Kamiennej.