Myślenice. Wymień śmieci na sadzonki. Piknik Ekologiczny już w sobotę Katarzyna Hołuj

Mieszkańcy Myślenic już się przyzwyczaili do tego, że co roku o tej porze mają okazję nie tylko oddać posegregowane odpady, ale tez otrzymać w zamian za nie sadzonki, które potem zdobią ich balkony i ogrody. Akcja zapoczątkowana jedenaście lat temu co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.