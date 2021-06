Myślenice. Zaszczyty i nagrody dla dobrych duchów sportu

Jej, związanej od lat ze środowiskiem sportowym, a ostatnio zwłaszcza klubem Respekt Myślenice, nagroda została przyznana za popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności wśród dziewcząt, za kształtowanie sportowego ducha rywalizacji z poszanowaniem zasad „fair play” oraz za przyczynienie się do sukcesów młodzieży w futsalu, w tym do ostatniego, czyli awansu Respektu do Ekstraligi.

Nie bez znaczenia jest też jej działalności filantropijna, od lat bowiem razem z mężem wspierają różne inicjatywy, również sportowe.

Ta nagroda to dla mnie honor i prestiż – mówi nam laureatka i nie ukrywa, że przy jej odbieraniu była ogromnie wzruszona. - Traktuję to jako uznanie mojej wieloletniej działalności i cieszę się, że ktoś to dojrzał i docenił. Jeśli chodzi o plany i szkolenie młodzieży to będziemy chcieli utrzymać się w ekstralidze, co na pewno nie będzie łatwe, bo dziewczęta nadal grają też na trawie.