Myślenice. Zbliża się wielkie święto folkloru. Wolontariusze poszukiwani Katarzyna Hołuj

Między 11 a 20 lipca w Myślenicach odbędzie się kolejna już edycja Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Kto choć raz w nich uczestniczył wie, że to wielkie przedsięwzięcie trudno byłoby zorganizować bez pomocy wolontariuszy. Kto choć raz był wolontariuszem wie z kolei, że te może się to być świetnie spędzony wakacyjny czas i okazja do poznania osób z całego świata. Organizatorzy już teraz czekają na zgłoszenia od kandydatów.