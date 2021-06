Myślenice. Żółtym autobusem do Krakowa teraz pojedziemy także z Zarabia

Od środy zmienia się nasz rozkład jazdy na linii Kraków - Myślenice wchodzimy już na rozkład przedpandemiczny i co za tym idzie zwiększamy ilość kursów z 28 do 35. Co drugi kurs wyjeżdżający z Krakowa będzie dojeżdżał na myślenickie Zarabie, jak również da możliwość przejazdu z Zarabia do Krakowa. W soboty taka możliwość będzie co godzinę, a dodatkowo wstawimy autobus, który w ramach miejskiej komunikacji będzie przewoził mieszkańców i turystów spod Carrefoura na Zarabie i z powrotem. Jesteśmy też otwarci na współpracę i jeśli będzie zapotrzebowanie, to możemy uruchomić dodatkowe kursy z Jawornika, czy Zasani