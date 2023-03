Myślenickie Targi Pracy już niedługo. To czas i miejsce dla pracodawców i tych co pracy poszukują Katarzyna Hołuj

Podczas jednej z poprzednich edycji Myślenickich Targów Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach przeniósł się do nowej siedziby, a następnym po przeprowadzce planem jest organizacja VII Myślenickich Targów Pracy. Odbędą się one 20 kwietnia, ale już teraz firmy zainteresowane udziałem w nich jako wystawcy mogą zgłaszać się do PUP. Targom patronuje "Dziennik Polski".