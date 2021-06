Myśleniczanie pamiętają. 23 czerwca uczczą ofiary "czarnej niedzieli"

Pretekstem aresztowań, które rozpoczęły się w niedzielę o świcie, był domniemany zamach na pocztę. Najpierw zatrzymano 10 wyznaczonych wcześniej zakładników, a później 25 innych osób. Mieli od 19 do 64 lat. Zanim wywieziono ich do aresztu w Krakowie przez kilka godzin w upale stali w rękami w górze przed ścianą budynku policji na rogu ulic Mickiewicza i Jagiellońskiej. Wtedy była to siedziba niemieckiej policji, dziś mieści się tu Komenda Policji Powiatowej i właśnie na niej na pamiątkę tamtych tragicznych wydarzeń umieszczona została tablica pamiątkowa.

Kilka dni po aresztowaniu, 29 czerwca, zatrzymani zostali zamordowani w Forcie Krzesławice.

Niektórzy, podczas wywożenia ich tam, domyślając się co ich czeka, próbowali zostawić wiadomość dla swoich bliskich. Jak wspominała rok temu podczas uroczystości rocznicowej Teresa Święch, jej teść napisał do żony: „Kochana Zosiu, wychowuj na dobrych Polaków naszych synów”.

Rodzinom zamordowanych przekazano informacje, że zmarli np. na zawał lub wskutek udaru. Prawdy dowiedzieli się dopiero po wojnie.