Myśleniczanin laureatem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło" Katarzyna Hołuj

Tegoroczna Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” przyznawana w jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce trafiła do rąk myśleniczanina Jana Bieli. Na tę jubileuszową edycję konkursu wymyślonego przez poetę Józefa Barana, a organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, swoje wiersze (w sumie ok. 800) nadesłało ok. 200 autorów.