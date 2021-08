Na dobre i na złe odc. 814. Lucyna niespodziewanie znika. Streszczenie odcinka [15.09.21]

Na dobre i na złe odc. 814. Streszczenie

Falkowicz jest bliski załamania. Obowiązki wynikające z samotnego ojcostwa go przerastają. Przyjaciele starają się mu pomóc, choć Andrzej ich odtrąca. Tretter i Wiki są świadkami porzucenia dziecka - kilkuletniego Kuby. Zabierają chłopca do szpitala. W Leśnej Górze zjawia się Lidka. Kobieta wciąż dopatruje się u siebie objawów chorób. Tym razem skarży się na problemy ze wzrokiem. Hania odkrywa, że Lucyna zniknęła. Dom wygląda, jakby doszło do włamania. Hania informuje o problemie znajomego policjanta - Piotra. Borys zyskuje nowego towarzysza.

Kiedy i gdzie oglądać 814. odcinek Na dobre i na złe?

814. odcinek Na dobre i na złe można zobaczyć w środę - 15 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP 2 o godzinie 20:55.