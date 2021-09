Na dobre i na złe odc. 816. Maks walczy o opiekę nad synem. Streszczenie odcinka [29.09.21] redakcja

Aby zapewnić Hani bezpieczeństwo, Piotr śpi u niej i Michała. Jej matka jest przerażona, również chce chronić córkę. Z kolei Maks odnajduje Antka. Chce walczyć o prawa do spotkań. Co na to matka chłopca? Kto tym razem trafi do Leśnej Góry? Już teraz przeczytaj streszczenie 816. odcinka Na dobre i na złe, aby poznać dalsze szczegóły!