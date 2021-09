Na dobre i na złe odc. 818. Krzysztof unika Blanki. Streszczenie odcinka [13.09.21]

Na dobre i na złe odc. 818. Streszczenie

Maks jest załamany po utracie Antka. Wdaje się w bójkę w barze i nie przychodzi do pracy. Do szpitala akurat tego dnia trafia kobieta w zaawansowanej ciąży, której dziecko ma wadę serca i tuż po urodzeniu wymaga operacji. A zabieg u noworodka jest w stanie wykonać wyłącznie doktor Beger. Do Falkowicza trafia dwójka krewkich i skłóconych ze sobą emerytów. Tretter i Alina wciąż pomagają nastolatkom, którzy zostali niedawno rodzicami. Blanka zauważa, że Radwan zaczął jej unikać i postanawia z nim o tym porozmawiać.