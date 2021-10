Na dobre i na złe odc. 820. Maks chce przejąć stanowisko Konicy. Streszczenie odcinka [27.09.21]

Na dobre i na złe odc. 820. Streszczenie

Hania wyznaje Julce, że jest zakochana, ale nie w narzeczonym, tylko w Piotrze Korbanie. Michał spędza za to niezapomniany wieczór z Bartem oraz Pawłem. Wszyscy trzej spotykają przypadkiem mężczyznę, u którego diagnozują pęknięcie tętniaka aorty. A gdy chcą choremu pomóc, ich nowy znajomy nagle znika. W efekcie lekarze muszą ruszyć w pościg za chorym. Z kolei Maks nadal spiskuje za plecami Konicy, gotów przejąć jego stanowisko. Wcześniej Beger musi jednak pomóc dziewczynce, której serce uszkodził Covid i którą do Leśnej Góry sprowadza bez uprzedzenia dr Joanna Gawryło. Tymczasem Radwan wykorzystuje konferencję, na której zjawia się Joanna, by się z lekarką zaprzyjaźnić i dzięki temu poznać bliżej Kubusia.