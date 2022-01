Na dobre i na złe odc. 835. Próba odkrycia wszystkich tajemnic. Streszczenie odcinka [16.02.22] redakcja

Joanna wraca do szpitala. Czy wie już, co się stało z jej mężem? Tymczasem Piotr po raz kolejny spotyka się z Hanią. W jakiej sytuacji? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 835. odcinka Na dobre i na złe!