Na dobre i na złe odc. 836. Korban zostaje zaatakowany. Streszczenie odcinka [23.02.22]

Na dobre i na złe odc. 836. Streszczenie

Dziewczynka, którą przywiózł do szpitala Piotr, odzyskuje w końcu przytomność. Korban nieoficjalnie - prowadzi w jej sprawie śledztwo. Odkrywa, że w okolicy szopy, w której się ukrywała, kręci się młody mężczyzna, Seba. Gdy policjant chce zatrzymać podejrzanego, ten brutalnie go atakuje. Tymczasem do szpitala trafia "najbardziej udane małżeństwo w Polsce" - para psychologów, którzy wspólnie prowadzą program "Miłosne rewolucje". Okazuje się, że sami mają więcej problemów, niż ich klienci.