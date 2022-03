Na dobre i na złe odc. 839. Nietypowy gość w Leśnej Górze. Streszczenie odcinka [16.03.22] redakcja

Do szpitala trafia mały chłopiec. Hania Sikorka jest jednak przekonana, że walczy on z większymi problemami niż złamana noga. Kim jeszcze będzie opiekować się lekarka? Tymczasem do szpitala przyjeżdża Doktor Zdrówko. Kim jest? Koniecznie przeczytaj streszczenie 839. odcinka Na dobre i na złe!