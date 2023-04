Na kolejnych targach ciepła będzie można dowiedzieć się na jakie urządzenia można wymienić zakazane kopciuchy

Przypomnijmy, w gminie Skawina od początku 2023 roku obowiązuje zakaz używania pieców węglowych niespełniających norm.

Do likwidacji zostało jeszcze kilkaset kopciuchów, a władze gminy robią co mogą, aby zachęcić ludzi do likwidacji trujących kotłów. . Dostają dofinansowanie z różnych programów, także z budżetu gminy.

W ostatnich latach wymieniono ponad 2500 starych pieców.

W sobotę na Skawińskich Targach ekoCiepła mieszkańcy będą mogli poznać różne urządzenia grzewcze i spotkać się z ekodoradcami, którzy udzielą wszelkich informacji w sprawie dofinansowania do ich wymiany i najlepszych rozwiązań grzewczych.

Będą to specjaliści z Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Targi odbędą się w godz. 9-13 na płycie Rynku.

