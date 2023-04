Na nadciśnienie tętnicze w Małopolsce leczy się około 400 tys. pacjentów! Miej serce dla serca. Zdrowo jedz, ćwicz i badaj się!

Tymczasem nieleczone nadciśnienie może prowadzić m.in. do:

Dieta DASH - zdrowe zmiany z NFZ

W codziennym menu postaw na warzywa i owoce - z przewagą tych pierwszych. Powinny one stanowić połowę tego, co codziennie trafia na nasze talerze. W zdrowej diecie nie może zabraknąć także pełnoziarnistych produktów zbożowych, drobiu, ryb czy tłuszczów roślinnych.

Dla zdrowia serca zamień relaks na kanapie na aktywny wypoczynek. Regularna aktywność fizyczna to jeden z podstawowych sposobów profilaktyki szeregu chorób, także zaburzeń układu krwionośnego. Z myślą o tych, którzy jeszcze szukają motywacji, by wykonać pierwszy krok i zacząć ćwiczyć, Narodowy Funduszu Zdrowia przygotował specjalny program treningowy „8 tygodni do zdrowia”, składający się z filmów z zestawami ćwiczeń o różnej intensywności, do wykonywania w domu. Znajdziesz je na kanale Akademii NFZ w serwisie YouTube oraz w aplikacji mobilnej mojeIKP.