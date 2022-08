Na Podhalu jest wiele bardzo utalentowanych kobiet! Na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem także o macierzyństwie i ognisku domowym

***

- Nieważne jest, czy to Podhale, czy też inny region w kraju - jeżeli kobieta umie i nie boi się kręcić głową - to wówczas niech piastuje takie stanowisko.

- O mocy podhalańskich gaździn świadczy tytuł przyznany Matce Boskiej Ludźmierskiej, od wieków Gaździnie Podhala.

- Tak. Z pewnością żadna góralka nie porównuje się do Gaździny Podhala. Każdy wierny mieszkaniec Podhala chyli czoła przed Matką Boską Ludźmierską.

- Wśród artystów również nie brakowało kobiet, choćby wspomnieć legendarną Dziadońkę, prymistkę z Bukowiny Tatrzańskiej. Czy łatwo było się jej „wedrzeć” do męskiego świata? Jak jest dzisiaj?

Archiwum MFFZG

- Na Podhalu jest mnóstwo kobiet bardzo utalentowanych w różnych dziedzinach: muzyce, malarstwie, śpiewie, tańcu czy hafcie. W ówczesnych czasach pani Bronisławie Koniecznej Dziadońce z pewnością było trudniej wejść w skład męskiej kapeli, być jej częścią. Natomiast dzisiaj już to zupełnie inaczej wygląda - młodzież się kształci, co przekłada się na to, że wykonanie muzyki ludowej góralskiej jest na doskonałym poziomie. Jednak ta tradycja, że w skład muzykantów góralskich wchodzą jedynie mężczyźni, też jest dobra, przecież czasem też trzeba do tej muzyki ładnie, kobieco i z gracją zatańczyć.