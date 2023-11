Na przebudowanym Rynku w Mogilanach są ławki, kolorowa fontanna, zieleń i kapsuła czasu, która zostanie otwarta za pół wieku

Centrum stolicy gminy z kolorową fontanną

Już wcześniej przebudowano wzdłuż rynku drogę prowadzącą do m.in. do Urzędu Gminy, sklepów, apteki, placówek medycznych, banku, do parku. Uporządkowano parking, wyznaczając wzdłuż drogi miejsca postojowe. Wcześniej też stworzono też plac zabaw z plenerową siłownią.

- Rynek jest nie do poznania. W ogóle centrum Mogilan wypiękniało. Poszerzono pas zieleni oddzielający Rynek od drogi powiatowej, a będzie jeszcze ładniej po planowanej modernizacji drogi do przedszkola, szkoły i ośrodka zdrowia – takie opinie wyrażali mogilanie podczas otwarcia Rynku.

Kapsuła na pół wieku

Nowy wóz poświęcony

- Nasz pięcioletni wóz z małym przebiegiem przekazaliśmy jednostce we Włosani, a my otrzymaliśmy nowy – powiedział nam Tomasz Klimczyk, prezes mogilańskiej OSP.

Ma to uzasadnienie. Ta jednostka, licząca 137 lat, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Średnio rocznie do akcji wyjeżdża prawie 200 razy, głównie do wypadków na zakopiance, przebiegającej przez mogilańską gminę.

Bartłomiej Jastrzębski, asystent wicemarszałka Małopolski Łukasza Smółki i wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, wręczył druhom symboliczny prezent: młotosiekierę. Wie, bo sam jest strażakiem w Białym Kościele, że takiego sprzętu nigdy nie jest za dużo w wyposażeniu jednostek OSP.