Na spacer z PTTK: do muzeum, na Skałkę albo na wystawę. I ty możesz zdobyć Odznakę Przyjaciela Krakowa

To już 50. sezon akcji, który rozpoczął się w listopadzie i potrwa do marca. Wycieczki odbywają się po specjalnie opracowanych trasach – tak, aby uczestnicy poznali dokładnie podwawelski gród, jego historię i zabytki. W ciągu sezonu przygotowanych jest około 100 tras wycieczkowych oraz specjalne prelekcje. Odbywają się one w weekendy i są bezpłatne, a prowadzą je licencjonowani przewodnicy miejscy PTTK po Krakowie oraz pracownicy muzeów.

Odznakę Przyjaciela Krakowa może zdobyć każdy, kto weźmie udział w określonej liczbie prelekcji i spacerów po Krakowie. W zależności od tego, ile takich spotkań dana osoba odbędzie, może liczyć na odznakę brązową, srebrną, złotą lub z Pawim Piórem.

Do tej pory odbyło się już wiele ciekawych spotkań w ramach akcji PTTK „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Ich uczestnicy mieli okazję m.in. odwiedzić kościół Mariacki, Muzeum Katedralne na Wawelu, Muzeum Geologiczne PAN, Krzysztofory, Fabrykę Schindlera, Kamienicę Szołayskich, Muzeum Lotnictwa Polskiego czy Collegium Maius, wybrać się na spacer doliną Rudawy, posłuchać ciekawostek na temat secesji w Krakowie, historii Garbarów czy dziejów krakowskiego Rynku, pospacerować szlakiem Heleny Modrzejewskiej i Tadeusza Kościuszki, pooglądać krakowskie zegary i fontanny, a także poznać tajemnice ulic Mikołajskiej, Kopernika i Szlak.