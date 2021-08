Na Wspólnej odc. 3277. Ukryta kamera na próbie. Streszczenie odcinka [25.08.21]

na Wspólnej odc. 3277. Streszczenie

Konarska nie odpuszcza – chce ostatecznie zdemaskować chore metody pracy Halickiego. Mikołaj boi się o ukochaną. Marta idzie jednak na próbę - z ukrytą kamerą. Nagrywa wyjątkowy pokaz sadyzmu Halickiego. Niestety, to nie on, tylko Konarska zostaje zdemaskowana! Olek zauważa na twarzy Nastki ślady pobicia. Ksiądz natychmiast chce rozprawić się z Tomkiem. Gdy słyszy od niego, że zniszczył mu życie, rozumie - Anastazja i Tomek się rozstali! Ksiądz wraca do siebie – czy dla ukochanej porzuci stan duchowny?! Lekarz informuje Ryszarda i Rafała, że stan Olszewskiej jest dobry. Teraz trzeba czekać aż się obudzi. Mąż Agnieszki i jej dawny partner przeżywają chwile wielkiej niepewności i nadziei.

Kiedy i gdzie oglądać 3277. odcinek Na Wspólnej?

3277. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w środę - 27 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.