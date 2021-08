Na Wspólnej odc. 3278. Libacja alkoholowa u Juniora. Streszczenie odcinka [26.08.21]

na Wspólnej odc. 3278. Streszczenie

Jarek próbuje dowiedzieć się, czy Junior ma kłopoty. Kiedy zauważa go Zawada, wkurzony oznajmia, że to definitywny koniec spotkań Bergów z jego synem! Wieczorem funduje Juniorowi libację alkoholową. Chłopak zabiera pijanemu ojcu telefon i dzwoni po ratunek do Cieleckiego. Aktorki Halickiego, mimo zdobytego przez Martę dowodu, nie zamierzają zeznawać przeciw swojemu tyranowi. Zależy im na karierze. Zmieniają jednak zdanie, po tym jak jedna z nich przez Halickiego ląduje w szpitalu. Kobiety nie pozwolą się dłużej niszczyć. Ignaś bardzo przeżywa odejście Igi. Michał obiecuje synowi, że o nią zawalczy. Wyznając swoje uczucia, proponuje ukochanej wspólny wyjazd. Dla Przybysz to nie jest łatwa decyzja – za dużo się wydarzyło.

Kiedy i gdzie oglądać 3278. odcinek Na Wspólnej?

3278. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w czwartek - 26 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.