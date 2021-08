Na Wspólnej odc. 3279. Nienawiść wobec ojca. Streszczenie odcinka [30.08.21]

na Wspólnej odc. 3279. Streszczenie

Cielecki dzwoni do córki z informacją, że odebrał Juniora pijanemu ojcu. Eliza jest bardzo wdzięczna tacie. Jednak, gdy dzieciak opowiada jak Cielecki dawał jego tacie pieniądze, wszystko staje się jasne. Na dodatek u Bergów zjawia się pijany Zawada i mówi całą prawdę o układzie z Cieleckim. Eliza szaleje z nienawiści do ojca! Z samego rana Janek otrzymuje pismo z informacją, że Zimińscy zostali jego opiekunami prawnymi. Danka i Marek bardzo się cieszą. Chłopak też czuje, że wszystko zaczyna się układać... Niestety, spokój burzą jego koledzy z klasy! Darię spotykają dziś same miłe niespodzianki. Z kłopotów finansowych ratuje ją niespodziewany przelew z firmy Bartkowiaka. Kiedy dziewczyna chce wyjaśnić pomyłkę okazuje się, że taką pensję będzie otrzymywać co miesiąc. Do pełni szczęścia dochodzi zwolnienie Pauli, i… pocałunek Adama! Wyraźnie nie podoba się to Bartkowiakowi.