Na Wspólnej odc. 3281. Żądanie badań DNA. Streszczenie odcinka [01.09.21]

na Wspólnej odc. 3281. Streszczenie

Nauczycielki Janka mówią Zimińskiej o swoich podejrzeniach - tylko on mógł zrobić test na szóstkę i podpowiadać reszcie klasy. Danka jest między młotem a kowadłem - chce ratować skórę siostrzeńca, ale musi być sprawiedliwa. Zakościelny wpada do Żbika z pretensjami – nie chce wierzyć, że jest jego ojcem. Żąda badań DNA! Żeby rozwiać jego wątpliwości, Darek dzwoni do swojej mamy i prosi, by powiedziała jaka jest prawda. Bartkowiak zauważa, że Rudi podrywa Darię. Prezes wykorzystuje ten fakt, by ostatecznie namieszać w jej relacji z Adamem. Rudi zostaje zdegradowany. Poniżony, odgrywa się na Dziedzicównie - publicznie oskarża ją, że jest kochanką prezesa.

Kiedy i gdzie oglądać 3281. odcinek Na Wspólnej?

3281. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w środę - 1 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.