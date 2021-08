Na Wspólnej odc. 3282. Ucieczka z pogotowia opiekuńczego. Streszczenie odcinka [02.09.21]

na Wspólnej odc. 3282. Streszczenie

Junior ucieka z pogotowia opiekuńczego do Elizy i Jarka. Pracownica CPR-u radzi Bergom, by przekonali chłopca żeby przestał chronić ojca. Jednak Junior nie chce powiedzieć prawdy. Tymczasem Cielecki bezskutecznie próbuje wymusić na Zawadzie, by zrzekł się praw rodzicielskich do syna. Siostrzeniec Zimińskiej chce naprawić swój błąd – oddaje pieniądze Antkowi, który ma zwrócić je innym. Ten jednak zatrzymuje je dla siebie. Reszta klasy domaga się od Janka kasy. Dochodzi do bójki. Świadkiem całego zajścia jest Bednarczukowa. Emil ma dla Wójcików nowinę – będzie miał dziecko z Anią. Paweł i Beata gratulują, ale w rzeczywistości serce im pęka z żalu i zazdrości. Są zszokowani, gdy okazuje się, że Ania jest wściekła z powodu ciąży.

Kiedy i gdzie oglądać 3282. odcinek Na Wspólnej?

3282. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w czwartek - 2 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.