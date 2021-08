Na Wspólnej odc. 3283. Bartkowiak całuje Adama. Streszczenie odcinka [06.09.21]

na Wspólnej odc. 3283. Streszczenie

Zuza zderza się z męskim szowinizmem. Bogdan z Zuzą mają ofertę dla dużego przedsiębiorstwa, które szuka firmy transportowej. Prezes Sasin w negocjacjach w ogóle nie zwraca uwagi na Hofferową. Ta nie pozwala się zbyć. Tymczasem Ula podczas udziału w olimpiadzie ekonomicznej spotyka chłopaka, który drwi z niej, twierdząc że jako dziewczyna nie ma szans na sukces. Junior budzi się w szpitalu – są przy nim młodzi Bergowie. Dzieciak bardzo chce, żeby zabrali go do siebie. Eliza obiecuje, że na razie będzie u nich. Kiedy Bergowie razem z dziećmi wracają do domu, przed blokiem czeka na nich Zawada. Junior jest przerażony – nie chce, żeby ojciec go zabrał. Adam wciąż kocha Darię, a Bartkowiak… Adama! Daria rezygnuje z pracy w firmie Bartkowiaka. Namysłowski chce, żeby została - on ją wciąż kocha. Dziewczyna jest zaskoczona i nie chce tego słuchać. Wieczorem, przy kieliszku, Adama szokuje Bartkowiak, który… całuje go.