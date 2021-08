Na Wspólnej odc. 3285. Wyniki testu DNA. Streszczenie odcinka [08.09.21] redakcja

Darek siedzi jak na szpilkach. Nadszedł bowiem dzień, w którym pozna wyniki testu DNA. Czy Zakościelny jest jego ojcem? Tymczasem Kuba walczy o Paulinę, a Basia o współpracę z gwiazdą. Mikołaj zaś próbuje przeprosić Martę. Co na to dziewczyna? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 3285. odcinka Na Wspólnej!