Na Wspólnej odc. 3287. Wszyscy wiedzą o romansie. Streszczenie odcinka [13.09.21]

na Wspólnej odc. 3287. Streszczenie

Zimińska naciska, żeby Janek wskazał winnego albo sam oddał pieniądze kolegom. Chłopak nie chce donosić i prosi Dankę o pożyczkę. W szkole rzuca kolegom banknoty, utrzymując że to nie on ich okradł. Klasa wciąż wierzy Antkowi. Ksawery wstydzi się tego, że media trąbią o romansie Mikołaja. Prosi mamę, żeby coś z tym zrobiła. Dzięki pomocy Kamy Marta i Mikołaj dopadają paparazzi. Mężczyzna nie chce oddać im kompromitujących zdjęć, chyba że dostarczą mu lepsze. Konarska z Leśniewskim obiecują mu akcję, która trafi na okładki. Emil jest w tragicznym stanie psychicznym – z rozpaczy i wściekłości niszczy wystawę sklepu z artykułami dla niemowląt. Paweł chce zabrać go do Ziębów, ale Larson protestuje – chce być sam. Tymczasem Beata nie może przeboleć tego, że Anka pozbyła się dziecka. Paweł ma plan, jak uszczęśliwić żonę.