Na Wspólnej odc. 3290. Darek brał pieniądze za seks. Streszczenie odcinka [16.09.21]

na Wspólnej odc. 3290. Streszczenie

Darek ma kolejne spięcie ze swoim przyrodnim bratem. Kiedy ten chce go wyrzucić z kancelarii, z pomocą Tadeuszowi przychodzi żona Zakościelnego. Kobieta syczy do Żbika, żeby nie fikał, bo doniesie jego ojcu, że Darek brał pieniądze za seks. Słowik oczyszcza Janka z zarzutu przywłaszczenia pieniędzy kolegów. W ramach przeprosin klasa zaprasza go na plenerową imprezę. Janek chce pokazać, że jest równiachą i potrafi sporo wypić. Wieczorem wraca do domu kompletnie pijany. Zimińscy są załamani. Honorata drąży sprawę bezdomnego. Kiedy mężczyzna widzi Ksawerego ożywia się i nazywa go Hankiem. Wtedy Hofferowa pokazuje mu górniczy mundur – bezdomny znowu ma atak paniki. Honorata podpowiada ten trop Idze, która sprawdza go w policyjnej bazie zaginionych.

Kiedy i gdzie oglądać 3290. odcinek Na Wspólnej?

3290. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w czwartek - 16 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.