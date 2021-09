Na Wspólnej odc. 3292. Miłosne igraszki Włodka. Streszczenie odcinka [21.09.21]

na Wspólnej odc. 3292. Streszczenie

Zakościelna awanturą chce zmusić męża, by pozbył się Darka z ich życia. Żbik przekonuje jednak ojca, by postawił się żonie. Justyna nie zamierza się poddać - oświadcza Darkowi, że powie Kasi i Zakościelnemu o tym, że sprzedawał się kobietom. Żbik nie ma wyjścia – sam musi wyznać ukochanej wstydliwą prawdę. Zuza osiąga kolejny sukces, a o Ulę walczy Hao. Hofferowa wkrada się w łaski kolejnej prezeski i podpisuje poważną umowę współpracy. Wszystko dzięki Julii, której Hofferowa proponuje pracę. Kobieta odmawia – jest rodzinnie związana z firmą Stasina. Tymczasem Hao staje w obronie Uli. Chłopak zostaje pobity – zatroskana Hofferówna przyprowadza go do domu. Tam zaskakuje ich Kamil! Honorata przyłapuje Romana z Włodkiem na… łóżkowych igraszkach! Maria bezskutecznie próbuje dowiedzieć się od męża, co przed nią ukrywa. Włodek przychodzi do Romana, żeby w spokoju przećwiczyć swoją rolę. Hoffer jest zaskoczony odwagą przyjaciela, który ma odegrać w reklamie łóżkową scenę. Jeszcze bardziej zszokowana jest Honorata, która przyłapuje ich obu na miłosnych igraszkach.