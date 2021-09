Na Wspólnej odc. 3293. Poszukiwanie dawcy nasienia. Streszczenie odcinka [22.09.21] redakcja

Stasin jest w szoku, gdy dowiaduje się, że nie zostanie prezesem w firmie. Kto zamiast niego obejmie to stanowisko? Tymczasem Paweł szuka mężczyzny, który zostanie dawcą nasienia. Co na to jego żona? Jakie rozterki będzie miała Bergówna? Koniecznie przeczytaj streszczenie 3293. odcinka Na Wspólnej!