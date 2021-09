Na Wspólnej odc. 3294. Bruno zakłada profil randkowy! Streszczenie odcinka [23.09.21]

na Wspólnej odc. 3294. Streszczenie

Paweł ratuje małżeństwo kolegi, a potem obija mu twarz. Wójcikowie kontaktują się z bankiem spermy – tak zamierzają znaleźć dawcę nasienia. Tymczasem w pracy Paweł dowiaduje się, że jego przyjaciel otrzymał pozew o rozwód - organizuje szybką pomoc. Kumpel jest mu tak bardzo wdzięczny, że słysząc o kłopotach Wójcików, oferuje swoją pomoc w zapłodnieniu Beaty. Paweł nie wytrzymuje. Bruno bardzo przeżywa, że stracił szansę na miłość. Nie zapamiętał numeru telefonu do pięknej Natalii. Hanusia z Juniorem doradzają wujkowi, żeby nagrał filmik z ogłoszeniem kogo poszukuje. Gdy nagranie pojawia się w internecie, Bruno zostaje zasypany lawiną wiadomości od pragnących go dziewczyn. Do Damiana wraca dawna miłość. Cieślik wyciąga z aresztu swoją dawną miłość. Damian i Ita byli w sobie zakochani 20 lat temu, ale wygląda na to, że dla kobiety czas niczego nie zmienił. Cieślik jest w szoku. Na dodatek Żaneta dowiaduje się od Ity, że ta jest specjalistką od seksu tantrycznego.