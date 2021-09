Na Wspólnej odc. 3295. Damian i Monika mają romans. Streszczenie odcinka [27.09.21]

na Wspólnej odc. 3295. Streszczenie

Krzysztof jest wściekły – Gwiazda dał się zmanipulować Larze Cedro i zdecydował, żeby pisała felietony dla ich gazety. Smolny ma wrażenie, że Lara celowo go osacza. Tymczasem Kuba przychodzi do Pauliny – chce wiedzieć, co się z nią dzieje. To, co słyszy od dziewczyny załamuje go. Z samego rana Wójcików nachodzi Przemek, który przeprasza za swoją niestosowną propozycję i wręcza Beacie bukiet kwiatów. Paweł z żoną wpadają na pomysł, żeby dawcą nasienia był… Emil. Ich dziecko miałoby przynajmniej geny Wójcików. Kiedy proszą o to Larsona, ten jest w potężnym szoku. Żaneta namawia Damiana, żeby zaangażował się w sprawę Ity, która walczy z deweloperem o ogrody i squat. Cieślik decyduje się w końcu pomóc, jednak stawia swojej dawnej miłości warunek. Tymczasem Monika zamartwia się - myśli, że mąż ma romans z Itą. Znajduje sposób, żeby rozmówić się z obojgiem. To, czego się od nich dowiaduje zwala ją z nóg.