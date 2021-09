Na Wspólnej odc. 3297. Kuba podrywa dziewczyny z zemsty. Streszczenie odcinka [29.09.21]

na Wspólnej odc. 3297. Streszczenie

Całe miasto jest oklejone billboardami z Włodkiem zachęcającym do badania prostaty. Maria dowiaduje się o sławie męża w najgorszy sposób – od koleżanki, która jest pewna że Włodek znajdzie sobie teraz młodszą kobietę. Zięba przeprasza żonę - a ona ma dla niego propozycję, której nie spodziewał się w najgorszym koszmarze. Honor Juniora ratuje pierwszy polski kosmonauta. Jarek nadal choruje – na pomoc przy dzieciach zostaje wezwany dziadek Cielecki. Niestety, ojciec Elizy nieświadomie niszczy kosmiczny projekt szkolny Juniora. Dochodzi do ostrego spięcia z Bergiem. Cielecki nadrabia stratę niebywałym nagraniem od pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego. Kuba jest wściekły na Paulinę. Kumpel radzi mu, żeby pokazał jej, co jest wart i poderwał jakąś fajną dziewczynę na studniówkę. Brzozowski zaczyna się do tego przekonywać. Tymczasem Lara Cedro oczekuje, że Krzysztof będzie dla niej miły.