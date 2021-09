Na Wspólnej odc. 3298. Warsztaty seksu tantrycznego. Streszczenie odcinka [30.09.21] redakcja

Dochodzi do dramatycznej sytuacji. Malutka córka Zakościelnych zaczyna się krztusić podczas jedzenia. Czy ktoś jej pomoże? Z kolei Monika boi się o swoje małżeństwo. Na co umówi się z Itą, dawną miłością męża? Z kolei Włodek jest załamany, gdy dowiaduje się, na co zapisała go żona. Co na to jego koledzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 3298. odcinka Na Wspólnej, aby poznać wszystkie szczegóły!