Na Wspólnej odc. 3302. Maks ma kochankę. Streszczenie odcinka [07.10.21]

na Wspólnej odc. 3302. Streszczenie

Wbrew Maksowi Ilona zgadza się, żeby Wiktorek został przesłuchany przez policję. I właśnie dzięki zeznaniom chłopca Krenz zostaje aresztowany. Szczęśliwa Zdybicka dzwoni do męża, że może już bezpiecznie wracać z Hiszpanii. Jednak telefon odbiera jakaś kobieta – informuje, że Maks nie może podejść, bo bierze prysznic. Smolny szuka Ryszki w schronisku dla bezdomnych. Dowiaduje się, że mężczyzna zniknął. Twierdził, że widuje zmarłych. Cały czas mówił o jakimś Rafale. Tymczasem w redakcji Krzysztof znajduje anonim. Z przerażeniem czyta słowa "Wiem, co zrobiłeś". Monice nie podoba się fakt, że Damian chce wozić Itę po lekarzach. Podejrzewa, że była kochanka udaje chorobę, żeby znowu zbliżyć się do jej męża. Wieczorem okazuje się, że Ita zaginęła!

Kiedy i gdzie oglądać 3302. odcinek Na Wspólnej?

3302. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w czwartek - 7 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.