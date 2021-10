Na Wspólnej odc. 3303. Kamil trafi do więzienia? Streszczenie odcinka [11.10.21]

na Wspólnej odc. 3303. Streszczenie

Kamil w szpitalu przygotowuje więźnia do operacji. Siwy, pozostawiony pod kroplówką, wykorzystuje sytuację i ucieka. Tymczasem Hao zaprasza do siebie Ulę twierdząc, że jego ojciec polubi dziewczynę, gdy pozna ją bliżej. Hofferówna, mając w pamięci wczorajszą awanturę, ma duże wątpliwości. Dawna miłość Damiana przekonuje Cieślikową, że nie chce odebrać jej męża – ona nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. Monika jest bardzo przejęta stanem Ity - wierzy kobiecie, którą Damian zabiera na badania. Niestety, wstępna diagnoza jest dla Ity dramatem. Ela od rana otrzymuje wiadomości pełne jadu. Najgorsze jednak jest to, że sponsorzy wycofują się ze współpracy z jej fundacją. W biurze pojawia się młody mężczyzna – goniec z drukarni, który obiecał jej ratunek. Rzeczywiście Kostek ma dla niej spot - odważny i mocno kontrowersyjny.