Na Wspólnej odc. 3307. Brzozowski ma kochankę w Hiszpanii? Streszczenie odcinka [18.10.21] redakcja

Ryszka jest w tragicznym stanie po tym, jak chciał się zabić. Z kolei Lara doprowadza Smolnego do przerażenia i rozdrapywania starych ran. O co go zapyta? Czy Maks uspokoi żonę, która sądzi, że ten ma kochankę? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 3307. odcinka Na Wspólnej już teraz!