Na Wspólnej odc. 3308. Rozłąka Hao i Uli. Streszczenie odcinka [19.10.21]

na Wspólnej odc. 3308. Streszczenie

Zakościelny jest w kiepskim stanie - Darek deklaruje, że przejmie obowiązki ojca w kancelarii. Tadeusz - dzięki upomnieniom Żbika – stara się sprawić tacie radość. Justyna - odgrywając kochającą żonę - chwali Darka, mówiąc że jest podporą rodziny. Tylko Kasia jest zła na ukochanego o to, że zataja prawdę o wypadku i kochanku Zakościelnej. Kamil dociera do rodziny więźnia, który uciekł ze szpitala. Niestety, żona i córka Siwego nie chcą nawet o nim słyszeć. Tymczasem Ula jest załamana – ojciec przeniósł Hao do innej szkoły. Na dodatek zabrał telefon synowi, a Uli zabrania się z nim spotykać. Julka nie odrywa się od swojego nowego super telefonu. Również podczas lekcji, więc nauczycielka konfiskuje jej aparat. Nowakówna bezczelnie go odzyskuje, a koleżanki filmują całą akcję i wrzucają nagranie do Internetu. Tymczasem Ela prosi Kostka, by stworzył wolontariat w fundacji. Mężczyzna zgadza się, ale oczekuje podpisania umowy o pracę.