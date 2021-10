Na Wspólnej odc. 3309. Ita chce jechać do Indii, aby... zakończyć swój żywot. Streszczenie odcinka [20.10.21]

na Wspólnej odc. 3309. Streszczenie

Kamil spotyka się z Heblem i prosi go o pomoc w dotarciu do zbiegłego pacjenta. Zaraz potem zaskoczony Hoffer wpada na Ulę i Hao, którzy urwali się z lekcji żeby pobyć razem. Po południu Kamil dostaje cynk, gdzie ma się spotkać z Siwym. Rozmowa z pacjentem-recydywistą kończy się pobiciem. Igor jest wkurzony na córkę, gdy dowiaduje się o jej szkolnych wybrykach. Julka kłamie, że nauczycielka się na nią uwzięła. Koleżanki z klasy Nowakówny gratulują jej - są pod wrażeniem ilości osób, które obejrzały nagranie jak pyskuje do matematyczki. Po lekcjach dziewczyny namawiają Julę na kolejny filmik. Nowakówna nie wraca do późna – przestraszeni Igor i Ela zaczynają jej szukać. Damian próbuje pomóc Icie, u której potwierdzono chorobę Alzheimera. Cieślikowie namawiają ją, by się nie poddawała i spróbowała terapii. Damian zabiera ją do specjalistycznego ośrodka opieki, ale Ita stwierdza, że to nie dla niej – ona potrzebuje wolności. W tajemnicy decyduje się na wyjazd do Indii – tam chce zakończyć swój żywot.