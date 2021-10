Na Wspólnej odc. 3310. Włamanie do domu Zdybickiej. Streszczenie odcinka [21.10.21]

na Wspólnej odc. 3310. Streszczenie

Zdradzona przez męża Ilona znieczula się lekami i alkoholem. Rano Wiktorkowi ledwie udaje się ją dobudzić. Z chłopcem zaczynają się problemy w szkole - przeżycia i rozłąka z ojcem bardzo go rozchwiały. Jakby tego było mało, wieczorem ktoś włamuje się do domu Zdybickiej. Ta chwyta za nóż. Na pogrzebie Ryszki Smolny spotyka kolejnego znajomego z poprawczaka. Kumpel drwi z wersji, że to duch zmarłego w ośrodku Rafała pchnął Ryszkę do samobójstwa. Krzysztof chce mu wierzyć, ale wieczorem dostaje telefon, który go przeraża. Tymczasem Kuba pociesza Maję, którą ktoś ośmiesza w sieci ordynarnym fotomontażem. O dziwo, również Paulina wyraża swoje współczucie rywalce. A potem… wyznaje Kubie miłość! Do mieszkania Kamila zostaje przywieziony Siwy. Jest w ciężkim stanie – umrze, jeśli operacja nie zostanie szybko wykonana. Niestety pacjent nie chce się na nią zgodzić, póki nie porozmawia z córką. Zaczyna się wyścig z czasem - swoją pomoc oferuje Ula.