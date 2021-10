Na Wspólnej odc. 3312. Wspólna noc Smolnego i Basi. Streszczenie odcinka [26.10.21]

na Wspólnej odc. 3312. Streszczenie

Smolny dowiaduje się od dyrektorki poprawczaka, że ktoś ostatnio drążył sprawę śmierci jego kolegi sprzed lat - Rafała Ściborka. Po powrocie do Warszawy Lara wsypuje Krzysztofa przed Basią – ujawnia, że spędziła ze Smolnym noc w Żabińcu. Tymczasem Kuba jest skołowany po wyznaniu Pauliny. Nie wie czy kocha ją, czy Maję. Brzozowski - uciekając się do podstępu - umawia się z Iloną w restauracji. Błaga o szansę i wyznaje jej miłość. Małżonkowie spędzają upojny wieczór, ale magia znika nocą: do Maksa przychodzi wiadomość od jakiejś stęsknionej kobiety. Ilona jest zdruzgotana. Damian jest bardzo wdzięczny żonie, za to, że razem z nim opiekuje się Itą. Monika jest szczerze zaangażowana i zatroskana zdrowiem jego dawnej partnerki. Nieoczekiwanie Ita zaczyna mieć dziwne objawy – całkowicie traci czucie w ręce. Cieślikowie natychmiast zabierają kobietę na badania do szpitala. Ich wyniki szokują wszystkich.