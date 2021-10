Na Wspólnej odc. 3314. Joanna trafia na stół operacyjny. Streszczenie odcinka [28.10.21]

na Wspólnej odc. 3314. Streszczenie

Joanna źle się czuje i podejrzewa, że może być w ciąży. Martwi ją to - przypomina sobie, jak straciła dziecko. Bogdan przekonuje żonę, że tym razem wszystko będzie dobrze. Niestety, dramatyczne zdarzenia doprowadzają do tego, że Joanna musi być operowana. Berg jest przerażony. Bruno stracił głowę dla Natalii – zaczyna planować z nią życie. Jest wniebowzięty, gdy ukochana zaprasza go do siebie. Nagle czuła kochanka dostaje sms-a – po przeczytaniu stwierdza, że… nic nie będzie z ich uczucia. Zszokowany Krawczyk zostaje wyrzucony z mieszkania. Julka żali się tacie, że martwią ją krytyczne komentarze pod jej zdjęciami w Internecie. Igor próbuje wesprzeć córkę. W szkole koleżanki Julki naśmiewają się z nowej uczennicy, Meli. Wytykają jej, że jest gruba.