Na Wspólnej odc. 3315. Hao wyjeżdża z Polski. Streszczenie odcinka [01.11.21]

na Wspólnej odc. 3315. Streszczenie

Bogdan zamartwia się operacją żony, zwłaszcza że nikt nie informuje go, co się dzieje. W końcu dowiaduje się od lekarza, że Joannie usunięto cystę, która rozlała się po uderzeniu. Przerażony Berg dopytuje, co z ciążą. Ula i Hao nie wyobrażają sobie rozstania, a tymczasem ojciec chłopaka już kupił bilety do Wietnamu. Młodzi przygotowują obiad i próbują przekonać tatę Hao, żeby pozwolił mu zostać. To tylko pogarsza sprawę. Zdesperowany Hao ucieka z domu, a Ula zamierza ukrywać go w swoim pokoju… Ita, zabezpieczona w leki na boreliozę, planuje wyjazd. Dla Cieślików, Szulców i Ziębów robi pożegnalne szkolenie z seksu tantrycznego. Na koniec obdarowuje Monikę, a Damianowi szepcze coś do ucha i każe dbać mu o miłość. Cieślik bierze sobie do serca słowa Ity i wieczorem przygotuje dla żony zmysłową niespodziankę.