Na Wspólnej odc. 3316. Romans Natalii wyjdzie na jaw? Streszczenie odcinka [02.11.21]

na Wspólnej odc. 3316. Streszczenie

Ilona chce wiedzieć czy Maks ma kobietę w Hiszpanii. Brzozowski milczy, co dla Ilony jest tylko potwierdzeniem. Każe mu się natychmiast wyprowadzić! Z rozpaczy Ilona upija się, pakując rzeczy męża. Wieczorem Maks przychodzi z Wiktorkiem do domu - nie wie, czy może z nią zostawić dziecko. Hao krzyczy przez sen, czym budzi Kamila. Chłopakowi udaje się jednak ukryć, a Ula wymyśla jakieś kłamstwo. Rano w mieszkaniu Hofferów pojawia się ojciec Hao. Zdenerwowany mężczyzna twierdzi, że jego syn tu jest, czemu Ula zdecydowanie zaprzecza. Hoffer jednak jest podejrzliwy. Bruno nie odpuszcza – musi porozmawiać z Natalią. Jedyne co od niej słyszy, to że ma dać jej spokój. Po południu Krawczyk staje pod balkonem ukochanej z wypisanym wyznaniem miłości. Natalia jest przerażona, bo w mieszkaniu jest z nią jej mąż i córeczka.