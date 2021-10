Na Wspólnej odc. 3319. Szantaż na milion złotych! Streszczenie odcinka [08.11.21]

na Wspólnej odc. 3319. Streszczenie

Basia ma dość tajemnic męża – oskarża go o romans! Tymczasem Smolny i Bizoń całą noc przeglądali dokumenty w sprawie śmierci Rafała - ich kolegi z poprawczaka. Mężczyźni obawiają się zemsty. I nie bezpodstawnie – przerażony Bizoń informuje Smolnego, że nieżyjący Rafał… szantażuje go. Chce miliona złotych! Pawłowi trafia się okazja na zakup domu. Beata ma wątpliwości, bo musieliby wziąć kredyt na jego wykończenie. Wójcik chce poradzić się brata, ale kiedy się z nim spotyka, Emil nagle traci przytomność. Bogdan dowiaduje się od wychowawczyni Michalinki, że ma upiec ciasteczka dla całego przedszkola. Berg szuka ratunku u matki, ale Maria uważa, że wrabiając go córka chciała spędzić z nim czas. Tymczasem w szpitalu Joanna zajmuje się niegrzecznym synkiem swojej nowej znajomej. Inteligencja Tymka robi na Bergowej duże wrażenie.