Na Wspólnej odc. 3320. Emil jest śmiertelnie chory. Streszczenie odcinka [09.11.21] redakcja

Bizoń jest zdesperowany i chce zapłacić szantażyście. Co na to Krzysztof? Z kolei Bruno nie może pogodzić się z rozstaniem z Natalią. Chce ją odwiedzić, jednak nie jest to możliwe. Dlaczego? Co stanie się z kobietą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 3320. odcinka Na Wspólnej!